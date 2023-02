Schweinfurter Bestatter hilft bei Bergungsarbeiten in der Türkei

Zahlreiche Helfer sind in den vergangenen Tagen aus Deutschland ins Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien gereist, um möglichst viele der Opfer zu retten. Doch was ist mit den vielen Menschen, für die jede Hilfe zu spät kommt? Tausende Tote müssen geborgen und identifiziert werden.

Auch für diese traurige Aufgabe sind Helfer aus Deutschland im Einsatz: Im Krisengebiet in Kahramanmaraş in der Türkei birgt allein das ehrenamtliche Team von DeathCare e.V., einer Gruppe an extra geschulten Bestattern aus Deutschland, täglich 150 bis 300 Verstorbene. Eine immense psychische Belastung für alle Hilfskräfte vor Ort, aber eine ehrenwerte und vor allem wichtige Aufgabe. Der Bestatter Michael Pfister aus Schweinfurt reist nun für DeathCare e.V. ebenfalls in das Krisengebiet, um bei der Bergung der Verstorbenen zu helfen.

Bestatter aus Deutschland helfen bei Bergung von Erdbeben-Opfer

Für Marco Pfister, der in einem Schweinfurter Bestattungsunternehmen arbeitet, geht es dafür zunächst per Flugzeug nach Istanbul und von dort aus wird er ins Krisengebiet in Kahramanmaraş gefahren. Vor Ort soll er die dortigen Hilfskräfte dabei unterstützen, die Verstorbenen zu bergen, zu einem Camp zu transportieren, zu identifizieren und sie soweit vorzubereiten, dass sie beerdigt werden können.

Bei seinem ehrenamtlichen Einsatz soll es insbesondere darum gehen, die örtlichen und internationalen Kräfte vor Ort sowohl psychisch als auch physisch zu entlasten. "So können die sich auf das Retten konzentrieren, wofür sie dort sind", so Pfister. "Und wir können den Angehörigen vor Ort das Gefühl geben, dass ihnen auch bei den Verstorbenen geholfen wird und nicht nur den Lebenden."

Tote bergen - eine große psychische Belastung

Um dem psychischen Druck standhalten zu können, sollen die Ehrenamtlichen vor Ort maximal fünf bis sieben Tage im Krisengebiet arbeiten. "Das, was dort am Tag geleistet wird, also die 150 bis 300 Verstorbenen pro Tag, die das Team betreut, das macht ein normaler Bestatter im ganzen Jahr", erklärt Marco Pfisters Vorgesetzter Ralf Michal, der gleichzeitig der Präsident des Bundesverbands Deutscher Bestatter ist. Um die psychische Gesundheit der Ehrenamtlichen zu erhalten, sind auch Psychologen vor Ort.

15 Helfer bereits seit Freitag im Krisengebiet

Ein 15-köpfiges Team, bestehend aus Medizinern, Forensikern, Psychologen und Bestattern, ist bereits vergangene Woche Freitag in die Türkei aufgebrochen und hilft dort täglich bei der Bergung von Verstorbenen. Diese Woche Donnerstag kommt die erste Gruppe aus dem Krisengebiet zurück nach Deutschland, so Michal. "Ich selbst werde auch am Donnerstag vor Ort sein in Frankfurt am Flughafen, wenn die erste Gruppe zurückkommt, um ein Zeichen zu setzen, dass wir hinter dieser Mannschaft stehen und der wichtigen Arbeit, die sie dort leisten."

Hilfeleistung weltweit einzigartig

DeathCare e.V. ist Kooperationspartner vom Deutschen Roten Kreuz und mehrere aktive Helfer wurden vom DRK als Auslandsdelegierte ausgebildet. Das Team verfügt über eigene Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Materialien. Diese ehrenamtliche Hilfeleistung sei laut Michal einzigartig auf der Welt: "Nur Deutschland verfügt über ein derartiges Team. Wir als Dachorganisation unterstützen diese Arbeit, wo wir nur können", erklärt Michal.