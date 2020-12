Schweinfurter Alt-Oberbürgermeister Kurt Petzold gestorben

Kurt Petzold war der bislang letzte Oberbürgermeister der SPD in Schweinfurt, einer jahrzehntelang traditionell sozialdemokratisch geprägten Industriestadt. Am Dienstag ist der SPD-Politiker im Alter von 84 Jahren verstorben. Von 1972 an war Petzold Bürgermeister, bevor er 1974 als SPD-Kandidat zum Oberbürgermeister gewählt wurde.

Großprojekte in Petzolds Amtszeit

Petzolds Ära als Politiker endete 1992 mit dem Wahlsieg der CSU-Kandidatin Gudrun Grieser. Die SPD hatte seit dem Zweiten Weltkrieg stets den Oberbürgermeister in Schweinfurt gestellt hatte.

In seiner Amtszeit kümmerte sich Petzold intensiv um die Sanierung der Altstadt und die Schaffung der Fußgängerzone. In seine Zeit als Oberbürgermeister fiel auch der Bau des städtischen Leopoldina-Krankenhauses und des Gemeinschaftskraftwerkes GKS. Eine Vereinbarung mit den Erben des Industriellen Georg Schäfer schuf die Voraussetzungen für die spätere Einrichtung des Museums Georg Schäfer. Eine Klage gegen die Errichtung des Kernkraftwerk Grafenrheinfeld verlor die Stadt Schweinfurt unter seiner Federführung im Jahr 1977.

Tätigkeit als Rechtsanwalt

Von 1982 bis 1994 gehörte Petzold außerdem dem Bezirkstag Unterfranken an, ab 1990 leitete er dort die SPD-Fraktion. Nach dem Ende seiner Amtszeit als OB arbeite Petzold als Rechtsanwalt in Schweinfurt. 2010 verlieh ihm die Stadt Schweinfurt das Ehrenbürgerrecht. Die SPD zeichnete ihn 2015 mit der Willy-Brandt-Medaille aus. Am 1. Dezember ist Kurt Petzold nach längerer Krankheit verstorben.