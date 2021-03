Schweinfurt will Schullandheim am Bauersberg verkaufen

Die Stadt Schweinfurt will das Schullandheim Bauersberg in der Rhön verkaufen. Das sagte die Schweinfurter Finanzreferentin Anna-Barbara Keck gegenüber BR24. Der Stadtrat habe beschlossen, dass zum Jahresende 2021 nach 25 Jahren der Vertrag mit dem Schullandheimwerk Unterfranken e.V. gekündigt und nicht mehr verlängert werde, sagte sie.

Suche nach Nachfolgelösung

Zunächst müsse das Grundstück mit der Immobilie bewertet werden. Möglicherweise könnte das Schullandheimwerk Unterfranken das Haus kaufen. Im Augenblick werde eine Nachfolgelösung mit dem Landkreis Rhön-Grabfeld und der Stadt Bischofsheim gesucht, so Keck. Markus Seibel, Geschäftsführer der Schullandheim Hobbach-Bauersberg gGmbH, bedauert die Entscheidung der Stadt sehr. Zuletzt seien in dem Haus jährlich rund 11.000 Übernachtungen und etwa 6.500 Teilnehmer an umweltpädagogischen Angeboten gezählt worden, sagte Seibel.

Mit anderen Einrichtungen verbunden

Als Partner im Bildungsverbund Rhöniversum hat der Bauersberg zudem - gemeinsam mit dem Schullandheim Thüringer Hütte und der Umweltbildungsstätte Oberelsbach - den staatlichen Bildungsauftrag "für Nachhaltige Entwicklung und Information im UNESCO-Biosphärenreservats Rhön". "Diese Aufgabe wollen und werden wir auch in Zukunft erfüllen, da es schon immer das Bestreben des Vereins war, wichtige gesellschaftliche und umweltrelevante Themen aufzugreifen und pädagogisch aufzubereiten“, so Jochen Heilmann, Vorsitzender des Schullandheimwerks Unterfranken.

Erholung für Kinder in der Nachkriegszeit

Das Gelände hatte die Stadt Schweinfurt gekauft. "Der Bauersberg" war für die Stadtkinder nach dem Krieg die oft einzige Möglichkeit einmal auswärts Ferien zu verbringen. Ein erstes Zeltlager wurde am 19. Juli 1951 auf dem Gelände an der Hochrhönstraße bei Bischofsheim durchgeführt. Danach fuhren viele Schulen zu wöchentlichen Klassenaufenthalten und Ausflügen an den Bauersberg.

Doch die Zahl der Schweinfurter Kinder bei der Belegung des Hauses sei stark zurückgegangen, so Keck. Die Stadt müsse ihre Aufgaben in der Corona-Krise mit geringeren Finanzen abwägen. Weiterhin müsste das Haus in den nächsten Jahren mit rund einer Million Euro saniert werden, sagte Keck weiter.

Zentrum für Geologie und Geographie

Zum 1. Juli 1997 übernahm das Schullandheimwerk Unterfranken die Einrichtung. Die Stadt Schweinfurt ist bislang Baulastträger für das Haus und das fast 78.000 Quadratmeter große Gelände. Das Schullandheim Bauersberg ist bis heute ein Zentrum für Geologie und Geographie und wurde vor der Corona-Pandemie von Schulklassen aus ganz Bayern und aus den angrenzenden Bundesländern Hessen und Thüringen besucht. Im Oktober 2019 hatte der Kreistag des Landkreises Rhön-Grabfeld beschlossen, in den nächsten zehn Jahren das Schullandheim Bauersberg mit rund 230.000 Euro unterstützen.

Sieben Schullandheime in Unterfranken

In Unterfranken gibt es aktuell sieben Schullandheime. Fünf davon haben laut Bauersberg-Geschäftsführer Markus Seibel schon immer andere bzw. eigene Betreiber. So unterhält die Gemeinde Hendungen das Schullandheim in Rappershausen, das Bistum Würzburg das Schullandheim an der Thüringer Hütte in der Rhön, das Schullandheim auf dem Schwanberg bei Iphofen wird von der evangelisch-benediktinischen Communität Casteller Ring geführt, der Landkreis Würzburg betreibt ein Schullandheim in Leinach und der Landkreis Schweinfurt eine Einrichtung in Reichmannshausen.

Das Bistum Würzburg hatte kürzlich mitgeteilt, für das Schullandheim an der Thüringer Hütte ebenfalls einen neuen Betreiber finden zu wollen.