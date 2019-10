Schweinfurt will Gesundheitszustand der Bürger ermitteln

Hintergrund der Aktion ist das öffentlich geförderte Projekt "Gesundheitsregionplus". Ziel ist es, den Gesundheitszustand der Bevölkerung und die Gesundheitsversorgung in der Stadt und im Landkreis Schweinfurt zu verbessern und zukunftsfähig zu gestalten. Bei der Befragung wird ermittelt, was sich die Menschen tatsächlich an regionaler Gesundheitsvorsorge wünschen und wie zufrieden sie damit bislang sind.

35 Fragen zur Gesundheit

Zwischen dem 1. und 3. November werden die Bürger die Befragungsunterlagen mit genauen Informationen zum Ablauf in ihren Briefkästen haben. Insgesamt 35 Fragen sollen dann beantwortet werden. Die Datenauswertung übernimmt ein gemeinnütziges Institut in Augsburg. Bei mehreren Terminen in Bergrheinfeld, Gerolzhofen, Wipfeld, Schonungen, Grafenrheinfeld und Schweinfurt können Bürger vor Ort Wünsche und Anregungen formulieren.