Schweinfurt: Warnungen auf Radwegen sollen Geisterradler stoppen

Gefahrenzeichen warnen in Schweinfurt seit Kurzem vor dem Befahren der Radwege in falscher Richtung. Wie der Schweinfurter Verkehrsplaner Fritz Hebert mitteilte, sprühte die Stadt Schweinfurt die Hinweise seit Mitte September auf Radwege. Über dem dreieckigen Zeichen mit roten Rand steht der Schriftzug "Falsche Straßenseite" und darunter "Geisterfahrer gefährden". An mehreren Stellen, wo häufig Radfahrer gegen die vorgeschriebene Richtung in die Pedale treten, sind nun die Gefahrenzeichen zu sehen.

"Geisterradler" gefährden sich und andere

Das Befahren in falscher Richtung sei eine häufige Unfallursache, erklärte Hebert. "Die Gefahr wird von vielen unterschätzt, wenn sie auf Radwegen die falsche Richtung benutzen", stellte er fest und fuhr fort: "Zusammenstöße sind die Folge. Dabei kann es zu schweren Verletzungen kommen." Laut Hebert behindern die "Geisterradler" auch Fußgänger. Diese müssten den Falschfahrenden dann ausweichen. Besonders viele "Geisterradler seien unter anderem auf der Maxbrücke, in der Ignaz-Schön-Straße, in der Niederwerrner Straße und auch in der Deutschhöfer Straße unterwegs.

Möglichst viele Gruppen eingebunden

An dem Konzept zur Sprühaktion war auch die Schweinfurter "Arbeitsgemeinschaft Rad" beteiligt. Dieser Arbeitsgemeinschaft gehören neben den städtischen Verkehrsplanern und der Verkehrsbehörde auch die Agenda-Gruppe "Klimafreundliche Mobilität", der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) sowie die Verkehrssicherheitswacht an.

Laut Bußgeldkatalog droht beim Fahren auf Radwegen in falscher Richtung eine Strafe von 20 Euro.