Schweinfurt: Vier Verletzte nach illegalem Autorennen

Die Ermittler verwiesen auf Zeugenaussagen, nach denen die Fahrer am Donnerstag mit "extrem lauten Auspuff- und Motorgeräuschen" und einem "wahnwitzigen Tempo" durch die Stadt gerast seien. Einer der beiden Fahrer, ein 28-Jähriger, verlor schließlich die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet in den an einer Ampel wartenden Gegenverkehr und löste einen Serienunfall mit drei weiteren Autos aus.

64-Jähriger erlitt schwere Verletzungen

Ein 64-jähriger Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher sowie zwei Frauen wurden leicht verletzt. Gegen den 28-Jährigen wird wegen der Teilnahme an einem verbotenen Straßenrennen und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der zweite an dem Rennen beteiligte Fahrer flüchtete. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen bis zu 50.000 Euro.