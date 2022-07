Schweinfurt: Verbrauchermesse "ufra" für dieses Jahr abgesagt

Die bekannte Unterfrankenschau "ufra" in Schweinfurt wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das teilt der bisherige Veranstalter, die "Sander GmbH Messen und Ausstellungen" in Schweinfurt, am Freitag mit. Zu den Gründen heißt es wörtlich: "Zum einen waren viele Aussteller nun nach der langen Zeit gezwungen, neue Arbeitsfelder aufzutun. Zum anderen haben sich langjährige Servicepartner in den letzten beiden Jahren der Corona-Pandemie von der Veranstaltungsbranche weg hin zu neuen Aufgabengebieten orientiert. Ein weiterer Grund für die Absage ist die Ungewissheit der Entwicklung von Corona in den nächsten Monaten."

Befürchtung: Situation im Herbst könnte sich deutlich verschlechtern

So warnten immer mehr Forscher und Politiker vor einem starken Anstieg der Infektionszahlen im Herbst. So werde auch wieder mit verschärften Hygienemaßnahmen gerechnet. Dies führe "zu großer Verunsicherung bei Ausstellern und Partnern, so dass bereits Stornierungen für das Jahr 2022 erfolgten", heißt es wörtlich weiter. Unter diesen Voraussetzungen sei es unmöglich, eine "Unterfrankenschau" mit dem vom Veranstalter gesetzten Qualitätsanspruch durchzuführen und "zwingt uns dazu diese, für das Jahr 2022 abzusagen."

OB Remelé bedauert Ausfall der Verbrauchermesse

Mit Bedauern reagiert Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé zur Absage der Unterfrankenschau 2022: "Persönlich und auch im Namen der Stadt Schweinfurt bedauere ich, dass in diesem Jahr keine Unterfrankenschau auf dem Volksfestplatz stattfinden wird. Natürlich verstehe ich aber die schwierige Situation sowohl der Veranstalter als auch der potenziellen Aussteller", teilt er mit. Und weiter: "Für die Veranstalter ist es ein großes Risiko in die Vorleistung zugehen, haben doch die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass gerade im Herbst die Corona-Infektionszahlen steigen und eventuelle Einschränkungen nötig machen."

Der Rathauschef äußert Verständnis für die Branche: Für viele Aussteller sei es immer schwieriger, Personal für die Betreuung der Messestände zu finden. Zahlreiche andere Aussteller, vor allem aus dem Bereich des Handwerks, hätten volle Auftragsbücher und keine Kapazitäten mehr frei, so dass eine Bewerbung ihrer Dienstleistungen nicht möglich ist. "Aus diesen Gründen ist Schweinfurt auch nicht die einzige Stadt, die von Messeabsagen betroffen ist. So kann ich die Gründe für die Absage der Unterfrankenschau nachvollziehen, wenngleich ich es auch bedauere, dass in diesem Jahr keine Leistungsschau in Schweinfurt stattfinden wird."

Bereits 23 Verbraucherschauen in der Kugellager-Stadt

2020 gab es die bislang letzte 23. Unterfrankenschau auf dem Schweinfurter Volksfestplatz. Sie war mit nur knapp 16.000 Besuchern - deutlich weniger als erwartet - zu Ende gegangen. Die Ufra findet normalerweise alle zwei Jahre statt. In Nicht-Corona-Zeiten kamen in der Regel rund 70.000 Menschen an den rund zehn Messetagen. Die Ufra ist eine klassische Verbrauchermesse mit Themen Bauen, Wohnen, Haushalt, Freizeit, Gesundheit oder Wellness. Darüber hinaus stellten sich hier bislang beispielsweise die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, die Stadt Schweinfurt, der Landkreis, die Großunternehmen, die Handwerkskammer oder auch die Partnerstädte vor.