Todesdrohung im Ankerzentrum: Polizeibeamten droht Haftstrafe

Drei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweinfurt müssen sich vor dem Amtsgericht Schweinfurt wegen Strafvereitelung, Drogendelikten und versuchter Körperverletzung verantworten. Allein für den Versuch einer Körperverletzung kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe ausgesprochen werden. Alle Vorfälle sollen sich im Ankerzentrum in Geldersheim im Landkreis Schweinfurt ereignet haben.

Flüchtling soll von Polizeibeamten massiv bedroht worden sein

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt wirft einem 30-jährigen Polizeibeamten unter anderem vor, dass er im Ankerzentrum im November 2019 einem Bewohner mit dessen Tod gedroht haben soll, wenn er ihm nicht mitteile, wer in der Unterkunft mit Rauschgift handle. Der Angeklagte soll gesagt haben "I will kill you" und die Aussage mit der Geste eines Kehle-Durchschneidens bekräftigt haben.

Bei dem Bewohner sollen vorher Betäubungsmittel gefunden worden sein. Der Beamte und ein 28-jähriger Kollege sollen dem Bewohner auch zugesichert haben, dass er keine Probleme bekomme, wenn bei ihm maximal zwei Gramm Marihuana gefunden würden.

Vorwurf: Durchsuchung ohne richterliche Erlaubnis

Im März 2020 sollen die beiden Polizeibeamten gemeinsam mit einer 27-jährigen Polizeibeamtin ohne Durchsuchungsbeschluss mit einer Art Generalschlüssel mehrere Zimmer durchsucht haben. Eine geringe Menge gefundenes Cannabis soll dann einem Informanten als Lohn geschenkt worden sein. Einen Bewohner sollen die beiden Polizisten veranlasst haben, als eine Art Lockvogel von einem anderen Bewohner Rauschgift zu kaufen.

Disziplinarmaßnahmen gegen beschuldigte Beamte ergriffen

Das Polizeipräsidium Unterfranken teilte auf Nachfrage mit, dass bereits im Jahr 2020 nach Bekanntwerden der Vorwürfe konsequent disziplinarrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden seien. So seien die beiden Polizeibeamten vom Dienst suspendiert worden. Die Polizeibeamtin sei zu einer anderen Dienststelle abgeordnet worden. "Anschließend wurden die Verfahren an die zentral für die Bayerische Polizei zuständige Disziplinarbehörde beim Polizeipräsidium München abgegeben", heißt es weiter.