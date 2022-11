Schweinfurt: Stadtwerke heben Preise für Gas und Strom stark an

Verbraucher können mit Entlastungen rechnen

Was die hohen Kosten für Gas und Strom angeht, so verweist Binder auf die Entlastungen, die die Bundesregierung beschlossen hat. Die Bundesregierung will mit einem 200-Milliarden-Euro-Paket für sinkende Energiepreise sorgen. Allein im kommenden Jahr sollen nach Plänen von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), 83 Milliarden Euro die Preisbremsen für Gas und Strom finanzieren.

Die Stadt Schweinfurt hatte zuletzt knapp 53.600 Einwohner. Wie viele Haushalte mit Strom und Gas versorgt werden, konnten die Stadtwerke nicht sofort mitteilen.

Preise steigen nicht nur in Schweinfurt

Auch andere Energieversorger in Bayern heben die Preise an. So hat beispielsweise bereits der Nürnberger Energieversorger N-Ergie angekündigt zum 1. Januar 2023 seine Strom- und Gaspreise zu erhöhen: Die Strompreise sollen um rund 80 Prozent teurer werden und Gas rund 74 Prozent.

Kunden der Stadtwerke München (SWM) wissen bereits, dass sie ab Januar 2023 knapp 123 Prozent mehr für ihren Strom bezahlen müssen.

Wie hoch die Preissteigerung bei anderen Energieversorgen letztlich ausfällt ist zum Teil noch offen.