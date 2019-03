Schweinfurt: SKF stellt Charterflüge nach Schweden ein

Im August 2006 hatte der schwedische Konzern SKF mit Standort in Schweinfurt den Charterlinienverkehr gestartet. Zwischen Haßfurt und Göteborg wurde zunächst ein Probebetrieb mit einer zweimotorigen Turbopropmaschine für bis zu sieben Passagiere eingerichtet. Im Januar 2007 wurde daraus ein regulärer Flugbetrieb. Der "SKF Shuttle" war die einzige Fluglinie in Unterfranken.

Grund für Einstellen des Flugbetriebs

Die werktäglichen Charterflüge stellt das Wälzlagerunternehmen nun ein. Der Grund: Laut der Sprecherin hat sich kein Charterflugunternehmen mehr gefunden, das bereit war, zu den finanziellen Vorstellungen von SKF den Flugbetrieb weiter zu betreiben.

Flüge zwischen Haßfurt und Göteborg

Die Flüge dauerten knapp zweieinhalb Stunden. Anfänglich startete die Maschine um 17.00 Uhr in Haßfurt und kehrte gegen 21.30 Uhr an ihren Standort in Haßfurt zurück. 2011 wurde am Verkehrslandeplatz in Haßfurt für rund 750.000 Euro ein Instrumentenanflugsystem in Betrieb genommen. So konnten die Flüge wetterunabhängig durchgeführt werden.

Vorteile für SKF-Mitarbeiter

Im Vergleich zu üblichen Linienflügen – in der Regel ab Frankfurt Rhein-Main oder Frankfurt Hahn – waren die Charterflüge für SKF zum Zeitpunkt der Einführung nicht billiger. Sie führen aber für die Mitarbeiter zu einer enormen Zeitersparnis. Frankfurt Rhein-Main oder Frankfurt Hahn sind mit dem Auto nicht unter zwei Stunden zu erreichen. Nach Haßfurt kamen die Fluggäste aus Schweinfurt binnen 20 Minuten.

Geschützter Raum für Gespräche

Wichtig war dem Unternehmen auch, dass in intimer Atmosphäre zwischen den Fluggästen Geschäftsgespräche geführt werden konnten. Bei Flügen in großen Linienmaschinen besteht immer die Gefahr, dass Mitarbeiter der Konkurrenz die Gespräche mithören könnten.