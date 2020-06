Raum Schweinfurt: Sechs mutmaßliche Buntmetall-Diebe in Haft

Am frühen Freitagmorgen (05.06.20) haben Beamte der Schweinfurter Polizei sechs Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, auf dem Gelände des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld Buntmetall gestohlen zu haben. Das Kernkraftwerk ist stillgelegt. Derzeit laufen die Abrissarbeiten. Laut Polizeipräsidium Unterfranken meldete ein Zeuge gegen 4 Uhr, dass sich mehrere Männer gewaltsam Zutritt zum Außengelände des Kernkraftwerks verschafft hätten. Als der Sicherheitsdienst eintraf, flüchteten die Männer zu Fuß beziehungsweise mit ihrem Lkw. Diesen ließen sie nach einem Unfall zurück. Im Lkw befanden sich mehrere Kupferkabel, die offenbar kurz zuvor verladen worden waren.

Sechs Tatverdächtige festgenommen

Die Schweinfurter Polizei und hinzugezogene Beamte begannen sofort, nach den Flüchtigen zu fahnden und konnten insgesamt sechs Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Die Männer im Alter von 20 bis 37 Jahren wurden am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an wegen des dringenden Tatverdachts auf schweren Bandendiebstahl. Die Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalt gebracht.

