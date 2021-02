Schweinfurt: Niedrige Inzidenz und gesicherte Nachverfolgung

Das für Stadt und Landkreis Schweinfurt zuständige Gesundheitsamt hat 27 Mitarbeiter. Während der Corona-Pandemie waren mit der Kontaktermittlung von Covid-positiv getesteten Menschen bis zu 190 Personen beschäftigt. Unterstützt wurde das Team des Gesundheitsamts unter anderem von Mitarbeitern anderer örtlicher Behörden. Bis heute helfen Bundeswehrkräfte, Polizeibeamte oder Mitarbeiter der städtischen Touristinformation bei der Ermittlungsarbeit.

Kontaktnachverfolgung gesichert

Zu Beginn der Corona-Pandemie hat unter anderem die Regierung von Unterfranken reagiert: Für die Ermittlung von Kontakten von Covid-positiv getesteten Menschen wurden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt - mit zum Teil befristeten Verträgen. Engpässe bei der Kontaktverfolgung können jedoch "kurz- und mittelfristig nicht auftreten", weil die Arbeitsverträge in der Regel bis Ende des Jahres 2021 oder sogar bis 2022 laufen, betont Matthias Gehrig, der kommissarische Leiter des Schweinfurter Gesundheitsamts, auf Anfrage von BR24. Da aktuell aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte weniger Kontakte nachzuverfolgen seien, nutzten die Mitarbeiter die Zeit - etwa für die Weiterbildung in ein neues EDV-Programm. Zum Teil bauten sie auch Überstunden ab, so Gehring.

Wie umgehen mit positiven Schnelltest-Ergebnissen?

Im Augenblick kommen immer mehr Schnelltests auf den Markt. Dabei kann man den Test selbst vornehmen und bekommt innerhalb kurzer Zeit ein Ergebnis. Problematisch werde es dann, wenn Leute mit einem positiven Test das Ergebnis nicht weitermeldeten, so der kommissarische Leiter des Schweinfurter Gesundheitsamts. Bislang sei auch von der Bundesregierung noch nicht geregelt, wie die Meldekette funktionieren solle, erläutert Matthias Gehrig: "Wir hoffen natürlich, dass der im Schnelltest positiv Getestete sich an uns wendet und wir dann in Aktion treten können. Eine Möglichkeit wäre auch, dass diese Person ihren Hausarzt aufsucht, dort nochmal einen PCR-Test zur Bestätigung machen lässt und gleichzeitig uns informiert, damit wir agieren können."

Empathie von Kontakt-Ermittlern gefragt

Jessica Leicher arbeitet eigentlich in der Touristinformation der Stadt Schweinfurt. Dort hat sie mit Menschen zu tun, die sich in der Region erholen wollen. Als Kontaktermittlerin ist sie nun zum Teil eine Art Seelsorgerin für Betroffene. Die Menschen, die sich im Gesundheitsamt meldeten, würden "Einschränkungen erfahren und müssen daheimbleiben". Ihre neue Tätigkeit sei ihr aber nicht schwergefallen, bestätigt Jessica Leicher: "Ich denke, ich bin da relativ empathisch und das sind auch die anderen hier." Die Menschen, die sie kontaktiere, seien in einer "schwierigen Lebenssituation": "Wenn die mal verärgert sind am Telefon, dann ist das ja nicht auf uns bezogen, auf das Gesundheitsamt an sich... Da muss man eben dementsprechend reagieren."