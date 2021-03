Schweinfurt macht Gustav-Heusinger-Straße zur "Fahrradstraße"

Fahrradfahrer bestimmen das Tempo und können nebeneinander fahren. In Zukunft ist das in der Gustav-Heusinger-Straße in Schweinfurt möglich. Die Straße gilt nun als sogenannte Fahrradstraße – Fahrräder haben hier Vorrang. Die Straße ist zwar auch für Autos und Busse freigegeben, allerdings dürfen sie hier maximal 30 km/h schnell fahren. Wer überholen möchte, muss einen Mindestabstand von 1,5 Meter zum Fahrradfahrer einhalten.

Fahrradstraße für rund 500 Meter

Die Fahrradstraße führt auf einer Strecke von rund 500 Metern vom Hauptbahnhof zu Franz-Josef-Straußbrücke. Jeweils am Beginn der Straße sind Piktogramme von Fahrradstraßen in weiß und blau auf den Asphalt gezeichnet. Autos dürfen rechts und links an der Straße parken.

Weitere Fahrradstraßen in Schweinfurt geplant

In Schweinfurt plant man auch weitere Fahrradstraßen. Bereits im Juli 2020 hatte der Schweinfurter Stadtrat beschlossen, einen sogenannten Zielnetz-Radverkehr zu schaffen und das Radverkehrsnetz in der Stadt auszubauen. So soll beispielsweise als nächstes eine weitere Fahrradstraße vor der ehemaligen US-Ledward-Kaserne entstehen und in die Innenstad führen.

Umfrage: Mehr Fahrradfahrer in Corona-Zeiten

Laut einer nicht repräsentativen Umfrage vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) fahren in Zeiten von Corona immer mehr Menschen Fahrrad. Doch die Umfrage-Ergebnisse zeigen auch, dass sich zwei Drittel der Radlerinnen und Radler nicht sicher im Straßenverkehr fühlen. Insgesamt liegen die bayerischen Städte bei der Umfrage im Mittelfeld. Zwei allerdings konnten in der Befragung punkten: Erlangen gehört zu den am besten bewerteten Großstädten mit einer Note von 3,3. Das bedeutet Platz zwei in der Kategorie der Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern.

Unterfränkische Städte im Ranking

In dieselbe Kategorie fällt auch Würzburg. Die Stadt wurde mit der Note 4,1 bewertet und liegt bei der ADFC-Umfrage auf Platz 20 von 41 in dieser Größenklasse. Würzburg hat sich aber im Vergleich zur vorangegangenen Befragung (4,3) verbessert. Das Würzburger Bündnis "Verkehrswende jetzt" sieht diese Bewertung für Würzburg als guten Anfang – "aber auf dem Weg zur Fahrradstadt gibt es noch viel zu tun", heißt es von einer Sprecherin.

Die Stadt Schweinfurt fällt bei der ADFC-Umfrage in die Ortsgrößenklasse 50.000 bis 100.000 Einwohner. Dort kommt Schweinfurt auf eine Gesamtnote von 4,17. Die Bewertung ist verglichen mit den Ergebnissen von 2018 laut Umfrage relativ gleich geblieben. Schweinfurt liegt damit im Ranking auf Platz 77 von insgesamt 110 in dieser Größenklasse.

Die Stadt Aschaffenburg fällt in die gleiche Größenklasse wie die Stadt Schweinfurt, liegt in der Bewertung aber noch vor Schweinfurt: Aschaffenburg wurde mit der Gesamtnote 3,81 bewertet und belegt damit Platz 32. Auch hier ist die Bewertung verglichen mit 2018 relativ gleich geblieben.