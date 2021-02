Schweinfurt lockert Corona-Auflagen: "Wir können es uns leisten"

Seit Mittwoch müssen die Menschen in der Innenstadt von Schweinfurt keine Gesichtsmasken mehr tragen. Grund ist der seit mehreren Tage niedrige Sieben-Tage-Inzidenzwert in Schweinfurt. Aktuell liegt er nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 5,6.

"Ich glaube wir können es uns leisten und wir sollten auch dieses Zeichen der Lockerung senden, die Maskenpflicht in der Innenstadt, in den Bereichen Kesslergasse und Spitalstraße aufzuheben", so der Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt Sebastian Remelé (CSU) am Mittwoch gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Niedriger Inzidenzwert lässt Lockerungen zu

Weil Schweinfurt seit dem 13. Februar den niedrigsten Inzidenzwert in ganz Deutschland aufweist, hat die Stadt ihre Corona-Auflagen nun gelockert. Mit der neuen Allgemeinverfügung ist die Maskenpflicht in der Spitalstraße, Kesslergasse, Rückertstraße, Lange Zehntstraße sowie am Roßmarkt aufgehoben. Das Alkoholverbot auf allen öffentlichen Verkehrsflächen im Innenstadtbereich gilt dagegen weiterhin.

Aufgehoben ist auch die Besuchsbeschränkung in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in ambulant betreuten Wohngemeinschaften auf eine Person. In Alten- und Pflegeheimen bleiben die gültigen Regelungen, auch die Besuchsregelungen, dagegen bestehen.

Geschäfte in Schweinfurt bleiben geschlossen

Der Einzelhandelsverband sowie FDP und AfD im Stadtrat fordern die schnelle Öffnung der Geschäfte in Schweinfurt mit striktem Hygienekonzept. Für die Lage der Einzelhändler habe Remelé Verständnis, eine Insellösung nur für die Stadt Schweinfurt sehe er aber nicht. Zu groß sei das Risiko, einen Einkaufstourismus zu provozieren: "Das würde einen erheblichen Sogeffekt entfalten auf die gesamte Region und dann hätten wir mit Sicherheit wieder entsprechende Inzidenzzahlen."

Schweinfurt galt als Corona-Hotspot

Noch im Oktober galt Schweinfurt als ein Corona-Hotspot. Die Stadt reagierte mit einem Alkoholverbot, Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und strengeren Kontaktbeschränkungen. Die bayernweite Besucherregelung in Alten- und Pflegeheimen wurden von der Stadt auch auf Krankenhäuser und Einrichtungen, in denen eine medizinische Versorgung erfolgt, ausgeweitet. Einen wesentlichen Unterschied in der Umsetzung der Maßnahmen machte die Stadt im Vergleich zu anderen Kommunen den Angaben nach nicht.