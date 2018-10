Schweinfurt: Kritik an Mieterhöhung in Obdachlosenunterkunft

Bis zu 65 Plätze gibt es in der Obdachlosenunterkunft am westlichen Stadtrand von Schweinfurt. Derzeit wohnen hier 51 Menschen - und sie müssen künftig deutlich mehr bezahlen. Denn der Schweinfurter Stadtrat hat mit den Stimmen von CSU, SPD und AfD beschlossen, die "Benutzungsgebühren"in der städtischen Einrichtung um 92 Prozent zu erhöhen: von 2,50 Euro pro Quadratmeter auf nun 5 Euro pro Quadratmeter.

Schweinfurter Stadtverwaltung verweist auf Miethilfe des Bundes

Die Schweinfurter Stadtverwaltung hatte in der Beschlussvorlage argumentiert, dass mit der Gebührenerhöhung auch die Finanzströme des Bundes über das Arbeitslosengeld II an die städtische Kasse steigen würden. Deshalb würden "in den meisten Fällen weder die Benutzer noch der städtische Haushalt belastet". Allerdings: Damit der Bund die persönlichen Kosten übernimmt, müssen die Obdachlosen einen Antrag stellen. Und genau hier liege das Problem, sagt etwa Stadtrat Frank Firsching von der Fraktion Die Linke:

"Aus verschiedenen persönlichen Gründen heraus nehmen diese bürokratische Hürde aber nicht alle Bewohner der Unterkunft, wie die Stadt selbst schreibt, so dass die Mieterhöhung einige Bedürftige rücksichtslos treffen wird," Frank Firsching, Schweinfurter Stadtrat Die Linke