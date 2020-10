Schweinfurt: Große Corona-Reihentestung am Humboldt-Gymnasium

Seit Donnerstagvormittag laufen die Reihentests – und sie werden noch etwas andauern. 1.000 Schüler und Lehrer des Schweinfurter Alexander-von-Humbold-Gymnasiums werden auf das Coronavirus getestet. Die Aktion soll laut Schulleiter Klemens Alfen noch mindestens bis Schulschluss am Freitagmittag dauern.

Spezialfirma bezieht in der Turnhalle Quartier

Eine von der Regierung von Unterfranken vermittelte Spezialfirma habe in einer Turnhallen eine mobile Teststrecke aufgebaut. Wie Alfen mitteilte, werden die Schülerinnen und Schüler klassenweise zum Reihentest aufgerufen. In der Turnhalle würden dann an zwei Stationen parallel Abstriche von den Schülerinnen und Schülern sowie von den Lehrkräften genommen. Alle anderen Personen – außer diejenigen, die sich in Quarantäne befinden – hätten regulär Unterricht.

Schulunterricht am Montag entfällt

Wie Gesundheitsamt und Schule übereinstimmend berichten, sollen die Ergebnissen etwa nach 48 Stunden ankommen. Bereits jetzt steht allerdings fest: Am Montag findet am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium kein Unterricht statt. Dann berät die Schulleitung, nachdem die Ergebnisse vorliegen, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Schulbehörde über das weitere Vorgehen. Am Dienstag jedoch soll wieder Regelunterricht stattfinden.

Zwölf infizierte Schüler am Gymnasium

Das Gesundheitsamt Schweinfurt hatte die Reihentestung angeordnet, nachdem am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium innerhalb kurzer Zeit zwölf Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Sie besuchen sechs verschiedene Klassen über vier Jahrgangsstufen verteilt .

Da sich Stadt und Landkreis Schweinfurt zum Corona-Hotspot entwickelt haben, gilt an den weiterführenden Schulen Maskenpflicht. Auch in manchen öffentlichen Bereichen von Schweinfurt, Gerolzhofen und Werneck muss nun Maske getragen werden. Aktuell liegt die Stadt Schweinfurt bei einer Sieben-Tage-Inzidenzrate von 67,38, der Landkreis bei 60,63. Das geht aus Daten des Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor. Damit liegen sowohl die Stadt als auch der Landkreis über dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen.