Schweinfurt: Gedenken an ermordete Zwangsarbeiterin

Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat ein Beamter der Kriminalpolizei Schweinfurt die 18-jährige Zofia Malczyk nahe des Schweinfurter Leopoldina-Krankenhauses erschossen. Die schwangere Frau war wegen angeblicher Plünderungen auf der Wache der Kriminalpolizei im heutigen Harmonie-Gebäude inhaftiert.

Nach einem Gang entlang der Bahnlinie und durch ehemalige Gärten erschoss der Gestapo-Mann die junge Zwangsarbeiterin. Der Beamte wurde von einem zweiten Polizisten begleitet. Die Behörden erklärten die beiden 1955 wegen Totschlags schuldig. Sie gingen aber straffrei aus.

Gedenkstein erinnert an ermordete Frau

An den Mord erinnert ein im Jahr 2007 gesetzter Gedenkstein, den die Initiative gegen das Vergessen auf den Weg gebracht hat. Das Mahnmal steht dort, wo die junge Frau erschossen wurde. In der Gustav-Adolf-Straße gegenüber der Notfallaufnahme des Leopoldina-Krankenhauses. Am Montag, den 21. März wird um 16 Uhr an dem Gedenkstein der jungen Frau gedacht. Zu der Gedenkfeier wird auch Konsul Marcin Krol vom General-Konsulat Polens in München erwartet.