Schweinfurt: Feuerwehr und LKA neutralisieren Chemikalien

Laut Polizeisprecher Andy Laake war eine Entsorgungsfirma in dem Lagerhaus auf gefährliche Chemikalien gestoßen und hatte die Polizei informiert. Beamte der Schweinfurter Polizei alarmierten daraufhin das Landeskriminalamt. LKA-Spezialisten brachten zusammen mit Feuerwehrleuten die Chemikalien ins Freie, verdünnten sie dort und neutralisierten sie somit. Nach 17.30 Uhr war der Einsatz beendet. Um welchen Gefahrenstoff es sich handelte, will das LKA am Mittwoch bekanntgeben.