Schweinfurt eröffnet den sanierten Samtturm

Der historische Samtturm in Schweinfurt ist saniert. Oberbürgermeister Sebastian Remelé hat den Turm an der historischen Schweinfurter Stadtmauer der Öffentlichkeit übergeben. In den 1960er-Jahren ist der Turm unter anderem von Garagen umschlossen worden. Die Garagen hat die Stadt abgerissen. Nun ist auch das Untergeschoss des Turmes zugänglich.

Historischer Turm in Schweinfurt

In einer kleinen Ausstellung im Turm können Besucher zukünftig Forschungsergebnisse und Grabungsfunde besichtigen. Auch Stadtführungen sollen durch das Bauwerk führen. Der Samtturm unweit des einstigen Obertors ist erstmals 1561 erwähnt worden. Die zweijährige Sanierung hat rund 760.000 Euro gekostet.