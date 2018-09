Schweinfurt: Ehemalige Rathausangestellte muss ins Gefängnis

Mit seinem Urteil blieb das Gericht ein Jahr unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die hatte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten gefordert. Laut dem Vorsitzenden Richter bewegt sich die Strafe für die 30-Jährige "am unteren Rand des Möglichen". Ihr 41-jähriger Ehemann wurde zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe wegen Geldwäsche verurteilt. Die beiden Angeklagten nahmen ihre Urteile ohne sichtbare Regung entgegen. Die Frau ist Mutter von zwei kleinen Kindern.

Selbsterstellte BaFöG-Anträge bewilligt und Geld kassiert

Die Angeklagte hatte zwischen November 2014 und Oktober 2015 für den Traum vom eigenen Haus in 23 Fällen von ihr selbst erstellte BaFöG-Anträge unter anderem mit Phantasienamen und Phantasieadresse so manipuliert, dass die bewilligten Ausbildungsförderungen in Höhe von insgesamt knapp 295.000 Euro auf Konten von ihr oder ihrem Mann landeten.

Aufgenommenes Geld reichte nicht

Die ehemalige Rathausangestellte legte bereits am ersten Prozesstag ein umfassendes Geständnis ab. Ihr Ehemann will von den Manipulationen seiner Frau nichts gewusst haben. Er räumte aber ein, dass er, als er nachfragte, ob sie sich beispielsweise die Küche noch leisten könnten, nicht weiter gefragt habe. Das Paar hatte einen Kredit von knapp über 300.000 Euro ohne Eigenkapital aufgenommen. Laut Gericht war der Kredit schnell aufgebraucht. "Der Traum vom eigenen Haus war zum Albtraum geworden," sagte der Vorsitzende Richter.