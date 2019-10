Schweinfurt: Bürgerbegehren fordert 600 neue Sozialwohnungen

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens kritisieren die Stadt, weil entsprechende staatliche finanzielle Förderprogramme zum Bau von Sozialwohnungen nicht abgerufen werden. Die Initiatoren fordern den Bau der mindestens 600 Wohnungen in bedarfsgerechten Größen. Diese Wohnungen sollten durch die Stadt Schweinfurt selbst, durch ihre Tochter SWG, die Hospitalstiftung oder durch Dritte finanziert und errichtet werden. Zu den Initiatoren des Bürgerbegehrens gehören unter anderem der Gewerkschaftsfunktionär Frank Firsching, Barbara Mantel von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und Jochen Keßler-Rosa, der Vorstand des Diakonischen Werks.

Initiatoren rechnen mit dem Wegfall von 900 Sozialwohnungen

Im Februar 2019 gab es in Schweinfurt 2.929 Sozialwohnungen. Laut Keßler-Rosa werden bis 2026 in Schweinfurt 600 Sozialwohnungen wegfallen, da rechtlich die Bindungsfristen auslaufen. Dann werde es 2.315 in der Stadt noch Sozialwohnungen geben. Bis 2029 soll es sogar rund 900 Sozialwohnungen weniger geben. Laut Keßler-Rosa ist in Schweinfurt in den vergangenen zehn Jahren keine einzige neue Sozialwohnung gebaut worden. Vor 20 Jahren gab es in der Stadt Schweinfurt laut Keßler-Rosa noch 5.616 Sozialwohnungen.

Zu wenige Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen

Die Begründung für das Bürgerbegehren ist, dass die Mieten im Stadtgebiet steigen und Wohnraum in Schweinfurt knapp ist. Gebaut würden überwiegend Eigentumswohnungen. Günstige Wohnungen für finanziell schlechter gestellte Menschen fehlten in der Stadt.