Schweinfurt: Anklage wegen Missbrauchs bei Ferienaktion

Der Vorfall wurde im April 2019 bekannt: Bei einem Ferienprogramm in Zell bei Schweinfurt soll ein 25-Jähriger mehrfach Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Schweinfurt Anklage. Sie wirft dem Mann sexuellen Missbrauch vor – in vier Fällen an Kindern, in drei Fällen an Jugendlichen. Weitere Anklagepunkte: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und der Besitz von Kinderpornographie.

Prozesstermin noch nicht bekannt

Wann der Prozess am Landgericht beginnt, steht noch nicht fest. Der angeklagte Betreuer soll bei sogenannten "Übernachtungsfesten" im Georg-Wichtermann-Haus in Zell im Landkreis Schweinfurt Jungen im Alter von zehn bis elf Jahren missbraucht haben. Die Anzeige bei der Polizei erfolgte bereits Mitte September 2018. Im April 2019 wandten sich betroffene Eltern an die Medien.

Ferienaktion des Bayerischen Roten Kreuzes

Bei der "Stadtranderholung" handelt es sich um ein Ferienangebot des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Die Aktion gibt es bereits seit den 1960er-Jahren. In den Sommerferien sind wöchentlich zwischen 60 bis 120 Kinder dabei. Thomas Lindörfer, Geschäftsführer beim BRK-Kreisverband Schweinfurt, kündigte im April an, die Ermittlungen der Polizei voll zu unterstützen. Das BRK hätte der Polizei sämtliche Teilnehmerlisten zur Verfügung gestellt und die Jugendämter von Stadt und Landkreis informiert. Vorab hätte sich das BRK auch ein erweitertes Führungszeugnis des Angeklagten aushändigen lassen. Darin hätte es keine Einträge gegeben, so Lindörfer.

Beschuldigter arbeitete auch in Wohngruppe

Laut BRK würde der Mann nicht mehr für die Organisation arbeiten. Der Angeklagte war auch ein Jahr lang in einer Wohngruppe für Jungen im Alter von acht bis 16 Jahren in Forst im Landkreis Schweinfurt tätig. Getragen wird die Wohngruppe vom Haus Marienthal, einer Einrichtung der Evangelischen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schweinfurt.