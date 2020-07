Schweinfurt: Abiturzeugnis-Übergabe wegen Corona im Autokino

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Hygiene-Auflagen hat das Schweinfurter Alexander-von-Humboldt-Gymnasium am Freitag zur Abiturzeugnis-Übergabe das im Augenblick auf dem Volksfestplatz aufgebaute Autokino genutzt. So konnten alle Abstandsregeln eingehalten werden. 110 ehemalige Schüler kamen in fast 110 Autos. Damit die Abiturienten mit ihren Eltern die Reden hören konnten, wurde eine spezielle Radiofrequenz freigeschaltet.

Im Auto bis vor die Bühne

Zur Abiturzeugnis-Übergabe musste ein Auto nach dem anderen zur Bühne vorrollen. Danach durften die Abiturienten aussteigen, zur Bühne hochsteigen, dort ihr Zeugnis abholen und zum Auto zurückgehen. Dann folgte das nächste Auto. Für diese Form der Abiturzeugnis-Übergabe hatte die Schule mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt ein spezielles Hygienekonzept ausgearbeitet. Und die meisten hoffen, dass dieses Abstandhalten für den nächsten Abiturjahrgang nicht mehr nötig wird.