Schweinfurt: 27-Jähriger wegen Drogenhandels vor Gericht

Weil er mit 4,5 Kilogramm Marihuana gehandelt haben soll, muss sich ab heute in 27-jähriger Mann wegen Drogenhandels vor dem Landgericht Schweinfurt verantworten. Der Angeklagte kommt aus dem Landkreis Schweinfurt und habe zwischen November 2017 und April 2018 in der Stadt und im Landkreis Schweinfurt mit Drogen gehandelt, so die Anklage.

Für Drogenverkauf Kurier beschäftigt

Bei seinen Drogenverkäufen soll er einen Kurier beschäftigt haben. Der Mann wird aus der Untersuchungshaft zum Prozess gebracht. Insgesamt sind zwei Verhandlungstage angesetzt.