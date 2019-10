Schweinfurt: 20 Jahre BR Korrespondentenbüro Main-Rhön

Vor 20 Jahren eröffnete der damalige Intendant des Bayerischen Rundfunks, Albert Scharf, das BR Korrespondentenbüro Main-Rhön in Schweinfurt. Seit dieser Zeit sind aus seinem Berichtgebiet – Stadt und Landkreis Schweinfurt und den Landkreisen Haßberge, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld – mehrere tausend Hörfunkbeiträge und Meldungen entstanden. Weiterhin wurden Fernsehbilder den Redaktionen in Würzburg, Nürnberg und München zugeliefert. Seit 20 Jahren ist Norbert Steiche BR Korrenspondent für die Region "Main-Rhön" in Schweinfurt.