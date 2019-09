Schweinfurt: 15 Mountainbikes aus Schuldepot gestohlen

Der "Sportstützpunkt Mountainbike" der Realschule ist vorerst lahmgelegt. Auch die Teilnahme an den "Deutschen Mountainbike-Schülermeisterschaften" in Berlin ist ungewiss. Insgesamt ist ein Schaden von 8.000 Euro entstanden.

Schulleiter zeigt sich bestürzt

"Das ist absolut schlimm", sind die Worte des Schulleiters Georg Harbauer auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Die Mountainbikes sind Grundlage für den "Sportstützpunkt Mountainbike" der "Wilhelm-Sattler-Realschule" in Schweinfurt. Der Stützpunkt damit bis auf weiteres lahmgelegt.

Erfolge des "Mountainbike-Stützpunktes"

Seit elf Jahren gibt es den Mountainbike-Sportstützpunkt an der "Wilhelm-Sattler-Realschule". Rund 40 Schüler nehmen regelmäßig an Trainings an Nachmittagen und an Wettkämpfen teil. Zum Teil gehen Schüler bewusst auf die Schule, weil es diesen "Mountainbike-Stützpunkt" gibt. Ob die für die "Deutschen Mountainbike-Schülermeisterschaften" qualifizierten Schüler am 2. Oktober nach Berlin reisen können, ist laut Harbauer im Augenblick nun unklar. Der Grund: Viele Schüler brauchen für die Teilnahme die schuleigenen Fahrräder.

Zum Tathergang

Der oder die Täter stahlen Mountainbikes der Marken Haibike, Ghost, Cube und Centurio. Sie versuchten zunächst, das Schloss zu dem Depot aufzubohren. Als das misslang, warfen sie eine Glasscheibe ein. Der Abtransport der Mountainbikes im Wert von rund 8.000 Euro muss laut Polizei mit einem größeren Fahrzeug geschehen sein.