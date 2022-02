Schweinepest: Tiergarten Nürnberg sorgt sich um Hirscheber

Die Hirscheber sind eine Schweineart, die bald aussterben könnte. Jetzt droht den seltenen Tieren eine weitere Gefahr: die Afrikanische Schweinepest. Das tödliche Virus gefährdet wildlebende Hirscheber in ihrer Heimat Sulawesi, einer Insel in Indonesien. Auch der Nürnberger Tiergarten macht sich Sorgen um sein Hirscheber-Pärchen. "Der Verlust eines jeden Tieres erschwert unsere Bemühungen, die Art zu retten", sagt Jörg Beckmann, der stellvertretende Direktor des Tiergartens Nürnberg.

42 Hirscheber leben noch in europäischen Zoos

"Mit der Afrikanischen Schweinepest haben wir zum ersten Mal eine Bedrohung, die zeitgleich die Wildpopulation und die sogenannte Reservepopulation in den Zoos betrifft", sagt Beckmann. Neun Zoos in Europa beherbergen derzeit 42 Hirscheber. Die Tiergärten wollen einen gesunden Bestand dieser gefährdeten Art außerhalb ihres natürlichen Lebensraumes bewahren und damit ihr Aussterben verhindern.

Das Virus ist nur für Schweine tödlich

Die Afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung, die für Menschen und andere Tierarten ungefährlich ist. Für Schweine endet eine Infektion jedoch tödlich. Kommt es zu einem Ausbruch der Krankheit, müssen alle Tiere eines Bestands getötet werden. Genau das wollen die Zoos jedoch verhindern. "Wir achten darauf, dass wir den Bestand der Tiere auf verschiedene Tiergärten und Länder verteilen", sagt Beckmann.

Eine Schluckimpfung soll helfen

Eine weitere Strategie ist die Entwicklung eines Impfstoffs. Ziel sei es, die Seuche über eine Schluckimpfung für wildlebende Schweine einzudämmen, erläutert Beckmann. Beim letzten Ausbruch der Gewöhnlichen Schweinepest im Jahr 2009 sei dies erfolgreich gewesen. "Für den Hirscheber und andere gefährdete Schweinearten könnte die Impfung ein wesentlicher Baustein sein, um deren Aussterben in Zoos wie in der Natur zu verhindern", sagt Beckmann.

Übertragung durch direkten Kontakt

Die Afrikanische Schweinepest trat ursprünglich bei wildlebenden Schweinearten in Afrika auf. Das Virus gelange vermutlich über Zecken nach Osteuropa. Inzwischen ist die Seuche in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern auch bei Hausschweinen entdeckt worden. Übertragen wird das Virus durch direkten Kontakt mit einem infizierten Tier, über Blut oder wenn die Schweine Fleischprodukte fressen, die von infizierten Tieren gewonnen wurden, wie beispielweise weggeworfene Wurstbrötchen im Wald.

Das Virus kann auch mehrere Wochen auf einem Tierkadaver überleben oder über Werkzeuge, Fahrzeugreifen, Schuhe und andere Kleidungsstücke zu einem neuen Wirt gelangen. So besteht die Gefahr, dass auch Schweine in menschlicher Obhut mit dem Virus in Kontakt kommen.