vor 13 Minuten

Schweinepest: Neue Schutzzäune an A3 und A93

Neue Wildschutzzäune an den Autobahnen in Niederbayern und der Oberpfalz sollen verhindern, dass die Afrikansiche Schweinepest nach Bayern eingeschleppt wird. Die Zäune sind in den vergangenen Tagen neu errichtet oder verstärkt worden.