Schweinepest: Landkreis Günzburg bereitet sich vor

Nach einem Schweinepest-Fall in Brandenburg wappnet sich auch der Landkreis Günzburg für den Ernstfall. Zusammen mit dem Betreiber eines Teilstücks der A8 wurden die Zäune entlang der Autobahn überprüft und gewartet. Wildschweine werden so daran gehindert, an Rastanlagen im Müll nach Nahrung zu suchen. Darüber hinaus hat der Landkreis Günzburg bereits aus bereitgestellten Mitteln einen Kühltransporter für etwaige Kadaver gekauft, der sofort Einsatzbereit wäre.

Mobiles Bergungsteam steht bereit

Veterinäramt und die Jägerschaft im Landkreis stehen im engen Austausch. So wird derzeit darauf geachtet, dass der Wildschweinbestand möglichst gering bleibt. Nicht zuletzt wird zurzeit ein mobiles Bergungsteam zusammengestellt, das verendete Tiere schnellstmöglich aufspürt, um eine potentielle Verbreitung des Virus zu verhindern.

Appell an Betriebe mit Schweinehaltung

Die Afrikanische Schweinepest ist eine Tierseuche, die nur bei Haus- und Wildschweinen auftritt. Für den Menschen und andere Tierarten ist das Virus ungefährlich. Das Landratsamt Günzburg ruft schweinehaltende Betriebe dazu auf, die allgemeinen Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten.