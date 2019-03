Schweinemäster klagt erfolgreich gegen Entsorgungskosten

Weiterer Anbieter wäre 150.000 Euro günstiger gewesen

Das Landratsamt Würzburg hatte eine Firma beauftragt, auch Ratten zu bekämpfen. Das war aber in dem Bescheid an den Landwirt nicht gesondert angeordnet und begründet worden. Auch war nicht nachzuvollziehen, wie hoch die Kosten der Rattenbekämpfung waren, so das Gericht. Denn die vom Landratsamt beauftragte Firma hat pauschal knapp 200.000 Euro in Rechnung gestellt. Der zweite Anbieter hätte weniger als 50.000 Euro berechnet, war aber nicht zum Zuge gekommen, weil er unter anderem nicht so viel Personal einsetzen konnte.

Landwirt will sich an Entsorgungskosten beteiligen

Wie der Anwalt des Landwirts erklärte, sieht sich sein Mandant moralisch in der Pflicht, die Kosten der Entsorgung seiner toten Schweine zu tragen. Er hätte auch gezahlt, wenn das Landratsamt sich für das günstige Angebot entschieden hätte – knapp 50.000 statt 200.000 Euro. Das Landratsamt kann nun gegen das Urteil Berufung einlegen oder auch einen fehlerfreien Bescheid nachholen – möglicherweise aber nicht über die gesamte Summe.