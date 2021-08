vor etwa einer Stunde

Schweinekopf vor Bauprojekt eines türkischen Investors

Unbekannte haben einem Investor in Großwallstadt einen Schweinekopf vor die Tür seines Bauprojekts gelegt. Der Mann hatte zuvor aus Protest, weil seine Pläne in einer ehemaligen Kleiderfabrik abgelehnt wurden, türkische Fahnen in die Fenster gehängt.