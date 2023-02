Schweinehalter fürchten um Existenz – Bio als Ausweg?

Simon Wörrlein und sein Vater Richard haben ihren Schweinemastbetrieb auf neue Füße gestellt und vor drei Jahren auf Bio umgestellt. Herzstück sind die Boxen im Stall, die dick mit Stroh ausgelegt sind. Doch das ist nicht der einzige Unterschied. Der Juniorchef erklärt das Prinzip so: "Oben haben sie ihr Schlafzimmer, das ist isoliert, da bilden sie über die körpereigene Wärme im Prinzip ein Kleinklima. Anschließend ist der Fressbereich und der große Aktivitätsbereich." In Zahlen heißt das: Je nach Größe und Gewicht mindestens 2,7 Quadratmeter pro Tier – das ist fast dreimal so viel wie im konventionellen Bereich.

Schweinemastbetrieb hat investiert und neue Konzepte entwickelt

Gut 500.000 Euro hat die Familie Wörrlein im mittelfränkischen Herbolzheim alleine für den neuen Stall investiert. Der Neubau ist nach eigenen Plänen umgesetzt worden, erklärt Simon Wörrlein, nachdem sie einige Ställe zuvor besichtigt hatten. "Ich habe mir aus jedem Betrieb versucht, die guten Sachen rauszupicken und das, was nicht so gut läuft, auszumerzen. Und deswegen gibt es diesen Stall – so wie er jetzt hier steht – nur einmal."

Auch die Landwirtschaft haben sie komplett auf Bio umgestellt. Früher mussten sie 70 Prozent des Futters dazukaufen, nun sind es nur noch 30 Prozent. Statt 2.000 Tiere haben die Landwirte aus Herbolzheim nur noch 600. Das liegt auch daran, dass nach Öko-Vorschriften die Tiere mehr Platz und Auslauf haben müssen.

Umbau bestehender Ställe schwierig

1999 hatten die Wörrleins schon einmal modernisiert. Haben einen Stall außerhalb des Dorfes gebaut. Doch dieser ist nur bedingt umrüstbar für den Biobetrieb. Ein Teil steht deswegen leer. Ein Problem, das viele Landwirte haben – und nicht jeder kann in einen Neubau investieren. Die Konsequenz: Viele geben ihren Hof oder zumindest die Schweinemast auf. In Franken waren es 30 Prozent in den vergangenen zwölf Jahren, erklärt der zuständige Kreisobmann des Bauernverbands, Jürgen Dierauf. "Die Vorschriften in Deutschland weichen mittlerweile exorbitant von den europäischen Normen ab. Und darunter leiden die deutschen und die bayerischen Schweinehalter und deshalb geben auch so viele Betriebe auf."

Mehr Fleisch aus dem Ausland?

Die Landwirte fürchten, dass als Konsequenz mehr Fleisch aus dem Ausland auf den deutschen Markt kommt. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will dagegen Anreize schaffen, dass Schweinehalter auf Bio umstellen – denn da sei der Anteil noch sehr niedrig. "Wenn ich den Bäuerinnen und Bauern sage, weniger Tieren mehr Platz geben, dann braucht es dafür eine Kompensation", sagt Özdemir. "Bei den Schweinen haben wir mit einer Milliarde eine gute Anschubfinanzierung, aber das ist sehr gut angelegtes Geld."

Eine Milliarde klingt viel – doch die Förderung alleine reiche nicht aus. Der Schritt in Richtung Bio ist nach Ansicht der fränkischen Landwirte nur ein Teil des Weges, gibt der mittelfränkische Präsident des Bauernverbandes, Peter Köninger, wieder. Dieser Aufwand, den die Familie Wörrlein hier betreibe, könne nicht nur über staatliche Zahlungen erwirtschaftet werden. Auch der Verbraucher müsse seinen Teil beitragen. "Dieser Mehrwert aus dieser Haltungsform, der wird sich in der Ladenkasse widerspiegeln. Das muss der Verbraucher akzeptieren."

Landwirte fordern Gespräche mit den Fachpolitikern

Auch wenn die Nachfrage nach Bioprodukten weiter zunehme, könne der Bedarf an Nahrungsmitteln nicht ohne konventionelle Produkte gedeckt werden. Auch nicht beim Schweinefleisch, erklären die Funktionäre des fränkischen Bauernverbands. Statt zu investieren, gäben nach wie vor Betriebe die Schweinemast auf, erklärt der mittelfränkische Präsident des Bauernverbands. Es sei gut, dass es Förderprogramme gebe, auf Landes- und auf Bundesebene. Doch da sehen die Landwirte noch erhebliche Fehler – und hoffen auf Gespräche mit den Fachpolitikern.

Um nicht von Exporten aus dem Ausland abhängig zu sein, müssten auch für konventionelle Betriebe Wege gefunden werden – zu mehr Tierwohl im Stall – und zu einer tragfähigen Perspektive für die Landwirte.

Die Landwirte hoffen auf konstruktive Gespräche und seien auch bereit dazu. Denn das helfe mehr als die Wortgefechte in den sozialen Medien zum Thema Tierwohl.