Schweine-Transporter brennt: Feuerwehr baut Gehege auf Autobahn

Mitten in der Nacht hat auf der A3 bei Abtswind ein Sattelauflieger Feuer gefangen. Beladen war der Tiertransporter mit rund 700 Ferkeln. Nach ersten Angaben der Polizei ist dabei rund ein Drittel der Tiere verendet.

Feuerwehr baut Gehege für Schweine

"Der Brand ist bei dem Auflieger im Bereich der Hinterachse ausgebrochen. Das Feuer hatte sich schon auf den Innenraum ausgebreitet, wodurch die Tiere in Panik geraten sind", erklärte Feuerwehr-Kommandant Christoph Dülch.

Einige Tiere rannten bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf der Autobahn herum, weswegen die Gegenfahrbahn gesperrt werden musste. Um die übrigen Schweine aus dem Auflieger befreien zu können, errichteten die Einsatzkräfte ein provisorisches Gehege: unter anderem aus quer aufgestellten Leitern und Planen.

Feuerwehr konnte Brand schnell löschen

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte zuvor der Auflieger des Tiertransporters Feuer gefangen, die Zugmaschine konnten die Rettungskräfte jedoch abkoppeln. Den Brand konnten die Feuerwehrleute schnell löschen.

Polizei, Feuerwehr, THW und Rotes Kreuz waren mit rund 70 Personen auf der A3 im Einsatz. Die Autobahn ist am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Nürnberg noch immer gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollen jedoch in den Morgenstunden beendet sein.