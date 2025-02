Schweine sind weg – Weiter Hängepartie um Tierwohlstall

Die Familie Heidingsfelder vertreibt das Fleisch ihrer Strohschweine und verschiedene Wurstwaren neben Obst und Gemüse in ihrem Hofladen, auf Märkten, an die Gastronomie und im Selbstbedienungsautomaten. Es ist fraglich, wie lange das noch möglich ist, denn die Schweine sind inzwischen nicht mehr da.

Vor wenigen Tagen hat sie ein befreundeter Bauer abgeholt, sagt Tobias Heidingsfelder. Die Tiere können vorübergehend dort versorgt werden. "Da haben wir Glück gehabt, aber wenn wir nicht bald in den nächsten Monaten eine Genehmigung bekommen, dann müssen wir zusperren."

Landratsamt Freising hat sich offiziell nicht bei Familie gemeldet

Das Landratsamt hatte mit Zwangsgeld gedroht, falls die Schweine nicht entfernt werden – sich aber sonst nicht bei ihm gerührt, jedenfalls nicht offiziell, so Tobias Heidingsfelder. Doch vergangenen Dienstag schließlich war jemand in der Früh in die Hofstelle gefahren und sei direkt auf den Stall zugegangen. "Dann sind aus zwei Fensterscheiben so große Sichtscheiben freigeputzt worden, dann hat der Unbekannte hineingeschaut, ist dann zum Auto zurückgegangen und davongefahren." Das hat Heidingsfelder über seine Hofüberwachungskamera gesehen. Der Stall jedenfalls ist verwaist.

Pläne für den Tierwohlstall auf eigenem Feld in der Schwebe

Das Baurecht erlaubt, im Außenbereich zu bauen, wenn eine besondere Privilegierung festgestellt werden kann. Ein landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb kann das bekommen. Die Heidingsfelders haben dafür eine Möglichkeit: Der anvisierte Baugrund liegt auf einem ihrer Äcker, etwa zwei Kilometer vom Dorf entfernt.

Nach Ansicht des zuständigen Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten kann für das Bauvorhaben der Heidingsfelder eine solche Privilegierung erteilt werden. Es hat dazu eine Stellungnahme abgegeben und bereits am 28. August vergangenen Jahres an das Landratsamt übermittelt. Die letztliche Privilegierung spricht jedoch die Kreisverwaltungsbehörde aus. Aber die fordert ein weiteres Wirtschaftlichkeitsgutachten.

Konzept Direktvermarktung für höhere Erlöse

Im neuen Stall sollen 150 Schweine auf Stroh und mit Auslauf gemästet werden. Dazu kämen 25 Ochsen. Das ist heutzutage eine eher kleine Tierzahl. Im Landratsamt gibt es aber offenbar deswegen Zweifel am "Wirtschaftlichkeitskonzept" des neuen Betriebs. Die Heidingsfelders dagegen, sind sich sicher, dass es aufgeht. Er könnte doppelt so viel Schweinefleisch verkaufen wie bisher, sagt Tobias Heidingsfelder.

Außerdem verweist er auf die höheren Erlöse für ihn als Erzeuger, wenn er das Fleisch in seinem Hofladen direkt vermarkten kann. So hat er zwei Wirtschaftlichkeitsgutachten anfertigen lassen. Doch die genügen dem Landratsamt Freising nicht.

Landratsamt besteht auf neuem Gutachten

Sie können mitteilen, dass Heidingsfelder die Tiere aus dem Stall in Viehbach entfernt habe, hat das Landratsamt dem BR am 21.02. auf Anfrage mitgeteilt. "Darüber hinaus liegt dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erding nach einer Rücksprache von heute noch immer kein von uns gefordertes belastbares und aussagekräftiges Wirtschaftlichkeitskonzept vor. Deswegen können wir noch keine Entscheidung über den Bauantrag fällen."

Dass mehrere Gutachten gefordert werden und selbst das vom Landwirtschaftsamt ursprünglich bestätigte Gutachten nicht anerkannt werden, sei unüblich, wurde dem BR aus Kreisen des Landwirtschaftsamtes bestätigt. Für die Landwirtsfamilie Heidingsfelder macht es das Vorhaben viel teurer, denn sie muss die Gutachten bezahlen.

Viel Zuspruch - Zukunft weiter ungewiss

Da tue es zwar gut, dass er in der Gemeinde viel Zuspruch erfahre, so Tobias Heidingsfelder. Schließlich ist der Hofladen mit den Selbstbedienungsautomaten die einzige Einkaufsmöglichkeit im Dorf. Doch auch wenn seine Schweine jetzt weg sind aus Viehdorf, so steht der Tierwohlhof immer noch in weiter Ferne. Und lange kann er es nicht durchhalten, die Tiere beim befreundeten Kollegen unterzustellen. Die Hängepartie für die Familie dauert weiter an.