Schweine-Leasing im Ostallgäu

Auf dem Hof von Peter Sigl in Aitrang im Ostallgäu sucht sich ein Kunde ein Ferkel aus, kauft es und belässt es dann auf Sigls Hof. Der Schweinebesitzer zahlt dazu monatlich eine kleine Summe für den Unterhalt, also Futter und den Platz im Stall. Ist das Schwein ein gutes Jahr alt, wird es geschlachtet – und der Kunde erhält das komplette Schwein, vom Rüssel bis zur Schwanzspitze.

Nicht teurer als Biofleisch im Laden

Das sei nicht teurer, als würde man Biofleisch im Laden kaufen, sagen Bauer Sigl und seine Kunden. Eine spezielle Extra-Gebühr verlangt der Landwirt allerdings. Die Schweinebesitzer müssen mindestens einmal auf den Hof kommen, wo Peter Sigl ihnen ihr Schwein zeigt: Aug in Aug sozusagen.

Auch Rinder-Leasing möglich

Auch bei Johanna Bär am Schochenhof im Unterallgäu kann man Schweine leasen. Sie bietet mittlerweile aber auch Rinder-Aktien an. Hier kauft man mit der Aktie ein Stück Rind. Die Aktie stellt einen Wert dar, für den man am Schochenhof Rinderprodukte kaufen kann, sobald das betreffende Tier geschlachtet wurde.

Schweine-Leasing ist gefragt

Bauer Peter Sigl hat mittlerweile eine Warteliste für seine Leasing-Schweine. Johanna Bär dagegen sagt, neue Kunden zu gewinnen sei nicht leicht, weil viele noch immer mit einer „Geiz ist geil“-Mentalität Lebensmittel kaufen würden. Den direkten Kontakt zu ihrer Kundschaft, den möchten beide nicht missen.