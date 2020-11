Schweine im Schlachthof Landshut ungenügend betäubt

Mitte Oktober ist es am Vion-Schlachthof in Landshut zu mehreren Vorfällen mit schlecht betäubten Tieren gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) dem Bayerischen Rundfunk.

Störung in Betäubungsanlage

In dem Schlachthof kam es offenbar zu Problemen beim Betäuben von Schweinen. Am 23. Oktober sei die Behörde vom örtlichen Fleischhygieneamt darauf hingewiesen worden, dass es in der CO2-Betäubungsanlage, die dem eigentlichen Schlachtvorgang vorgeschaltet ist, zu Störungen gekommen war. Die Gaskonzentration war offenbar für eine Betäubung unzureichend, so dass die Schlachtschweine mit einem sogenannten Bolzenschussapparat nachbetäubt werden mussten.

Wartungspläne müssen verbessert werden

Bei einer unangekündigten Kontrolle am 27. Oktober durch die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sei der Fehler abgestellt gewesen, so der Behördensprecher. Zuvor war die Betäubungsanlage laut KBLV einer dreitägigen Wartung durch den Hersteller unterzogen worden. Die Behörde forderte den Schachthofbetreiber auf, weitere Unterlagen nachzureichen und die Wartungspläne zu verbessern. Der Landshuter Schlachthof zählt zu den großen Schlachthöfen in Bayern.

In dieser Woche hat auch ein weiterer Vion-Schlachthof für Schlagzeilen gesorgt: Der Standort Vilshofen musste vorübergehend geschlossen werden, weil sich zahlreiche Mitarbeiter mit Corona infiziert haben.