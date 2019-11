Schweine auf Sonntagsspaziergang: Polizei sucht Halter

Früher Sonntag Morgen in Bayerdilling, einem kleinen Ort im Landkreis Donau-Ries: Während um 6.20 Uhr der Großteil der rund 700 Einwohner noch schläft, sind so früh bereits die ersten Spaziergänger unterwegs. Allerdings nicht auf zwei Beinen, sondern auf vier: Fünf Schweine seien in Richtung Ortsmitte unterwegs, teilen Anrufer der Polizei in Rain mit.

Streife rückt aus

Die Polizei entsendet eine Streife, doch die Beamten können die Schweine in der Morgendämmerung zunächst nicht ausspüren. Ein Hinweis bringt sie auf die richtige Spur: Die ausgerissenen Spaziergänger sind mittlerweile in der Ortsmitte angelangt.

Nur noch drei (kleine) Schweinchen

Inzwischen haben auch Anwohner die tierischen Ausreißer bemerkt. Gemeinsam mit der Polizei treiben sie die Schweine in einen nahe gelegenen Stall, der leer steht. Laut Polizeiangaben geht es den Tieren gut, wer noch vermisst wird, ist der Halter der Tiere. Bis der gefunden ist, seien die drei Schweine aber in besten Händen.