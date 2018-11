Schwein sucht Halter

Am Freitagnachmittag hatten Passanten das Hängebauchschwein entdeckt - ausgerechnet in der Nähe eines Grillplatzes am Mainaschaffer Holzweg. Eine herbeigerufene Funkstreife der Polizeiinspektion Aschaffenburg fand vor Ort das freilaufende Schwein, aber keinen Tierhalter. Die Beamten verständigten das Aschaffenburger Tierheim.

Wem gehört das Schwein?

Mit vereinten Kräften konnte das zutrauliche Tier eingefangen und in die Obhut des Tierheims übergeben werden. Dort wartet das Hängebauchschwein auf seinen - bislang noch unbekannten - Besitzer.

Die Polizei in Aschaffenburg bittet um Hinweise (Tel. 06021/8572230). Der Halter kann sich auch direkt an das Tierheim Aschaffenburg wenden (Tel. 06021/89260).