Schwein reißt in Waldmünchen beim Metzger aus

Einen ungewöhnlichen "Osterspaziergänger" gab es am Ostermontag in der Oberpfälzer Stadt Waldmünchen. Mehrere Bürgerinnen und Bürger waren mitten in der Stadt einem freilaufenden Schwein begegnet und hatten die Polizei gerufen.

Polizeistreife entdeckt das Tier

Eine Polizeistreife entdeckte das Schwein schließlich am Waldmünchner Jahnplatz. Eine Nachfrage bei einem nahegelegenen Metzger ergab, dass der Eber dort ausgebüchst war. Der Metzger kam mit einem Anhänger. Das "zutrauliche Tier", so die Polizei , wurde mit Äpfeln hineingelockt und zurück in den Stall gebracht. Dem geplanten Schlachten ist das Schwein durch seinen Ausflug wohl nicht entkommen, so die Polizei heute auf Nachfrage.