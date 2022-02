Schweigeminute: Polizisten in Bayern gedenken getöteter Kollegen

Mit einer Schweigeminute haben Polizisten und Polizistinnen um 10 Uhr im ganzen Freistaat ihrer im rheinland-pfälzischen Kusel ermordeten Kollegen gedacht. Um die Beteiligung an der bundesweiten Aktion hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gebeten, der auch oberster Dienstherr der bayerischen Einsatzkräfte ist.

"Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz"

Herrmann selbst nahm in Erlangen vor dem Polizeigebäude an der Schweigeminute teil und zeigte sich tief betroffen "über diesen schrecklichen Mord". Der Vorfall mache deutlich, wie gefährlich der Polizeiberuf sei und welchem Risiko die Beamten tagtäglich ausgesetzt seien.

Der Freistaat werde weiter alles tun, damit die Polizei bestmöglich ausgerüstet sei, sagte Herrmann. "Aber wir erleben an diesem Fall auch wieder, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt", so Herrmann. "Es ist wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen die Eigensicherung sehr ernst nehmen." Die Gedenkminute sei nach Herrmanns Worten ein starkes Zeichen, dass die Polizei in ganz Deutschland ihre Solidarität mit den erschossenen Polizisten bekunde.

Stilles Gedenken auf der Theresienwiese

Auch das Polizeipräsidium München bot den Polizistinnen und Polizisten aus der Landeshauptstadt ein gemeinsames Gedenken auf der Theresienwiese an. Mehr als 150 Einsatzkräfte, in zivil und uniformiert, stellten sich deshalb um punkt 10 Uhr neben ihren Fahrzeugen mit Blick auf die Bavaria auf und hielten für mehrere Minuten inne. Dazu ließen sie die blauen Signalleuchten der über 70 Dienstfahrzeuge stumm blinken. Ansprachen wurden nicht gehalten, die anwesenden Beamtinnen und Beamten waren sichtlich bewegt.

Nach einer Viertelstunde kehrten die Polizistinnen und Polizisten zu ihrer Dienststelle zurück. In den Polizeiinspektionen und im Präsidium wurde der beiden ermordeten Beamten ebenfalls gedacht.

Blinkende Blaulichter auch in Oberfranken

Ebenso beteiligten sich die Polizeidienststellen in Oberfranken an der Gedenkminute – in Coburg mit einer besonderen Aktion. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage des BR mitteilte, wollten alle Polizeidienststellen im Bezirk teilnehmen: Beamte auf Streife würden, so es die Einsatzlage zulasse, um 10 Uhr auf den Straßen anhalten, das Blaulicht einschalten und sich neben ihre Fahrzeuge stellen, so ein Sprecher gegenüber dem BR.

Versammlung vor dem Polizeipräsidium

In Schwaben nahmen um 10 Uhr rund 50 Polizisten und Polizistinnen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West an der Schweigeminute teil. Man habe geplant, sich dafür vor dem Polizeipräsidium zu versammeln, sagte ein Sprecher dem BR. Auch andere Dienststellen im Bereich des Präsidiums wollten sich beteiligen.

Wilderei als Motiv für Doppelmord?

Am vergangenen Montag waren eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle bei Kusel in der Pfalz erschossen worden. Seit Dienstag sitzen zwei Saarländer wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Als Motiv für den Doppelmord wird Wilderei vermutet. Die Beschuldigten hatten erlegtes Wild in ihrem Fluchtfahrzeug.

Der Fall hatte bundesweit Entsetzen und Trauer ausgelöst. Auch die bayerische Polizei sei davon schwer erschüttert, teilte das bayerische Innenministerium mit.