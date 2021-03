Schweigeminute: Nürnberg erinnert an die Corona-Toten

Mit einer Schweigeminute haben Menschen in ganz Bayern an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert. Auch in Nürnberg wurde der knapp 13.000 Corona-Toten in Bayern gedacht. Mehrere Kirchen läuteten die tiefsten Glocken.

OB König bei Schweigeminute in Sebalduskirche

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) besuchte die Sebalduskirche und nahm an der Schweigeminute teil. "Es ist ganz wichtig, dass wir heute auch an die Toten durch Corona denken und auch an die vielen Hinterbliebenen, die offene Wunden haben. Deshalb ist es ein gutes Zeichen, dass wir alle innehalten", sagte König.

Seelsorger in Nürnberger Kirchen vor Ort

Allein Nürnberg zählt 823 Corona-Tote. Um die trauernden Angehörigen zu unterstützen, waren zum Beispiel in der Egidienkirche und in der Sebalduskirche Seelsorger vor Ort. Zudem standen heute in ganz Nürnberg um 14.30 Uhr die Busse und Bahnen für eine Minute still. Die Bayerische Staatsregierung hatte zur landesweiten Schweigeminute aufgerufen.