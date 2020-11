"Schweigemarsch" und Demonstrationen in Regensburg

Gegner der aktuellen Corona-Beschränkungen sind nach der Kundgebung der "Querdenken"-Initiative am vergangenen Wochenende auch an diesem Sonntag wieder in Regensburg unterwegs gewesen.

"Schweigemarsch" mit 50 Teilnehmern

Geplant war zunächst unter anderem ein Zug vom Dultplatz über die Donaustaufer Straße und die Nibelungenbrücke bis zur Friedenstraße. Dieser begann auch um kurz nach 14 Uhr, allerdings an der Regenbrücke - mit 50 Teilnehmern, mehr waren nicht zugelassen. Die meisten trugen Masken, auch auf die Einhaltung von Abständen wurde geachtet.

Wenige Teilnehmer auch bei Kundgebung

Gegendemonstranten hatten sich vor allem in der Nähe des Dultplatzes auf dem Pfaffensteiner Steg und einer angrenzenden Grünfläche aufgebaut. Auf dem Dultplatz war für den späteren Sonntagnachmittag noch größere Kundgebung angemeldet worden. Allerdings kamen auch dort nur wenige Dutzend Menschen zusammen.