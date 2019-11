02.11.2019, 14:40 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Schwebender Bagger reißt Gesa-Klinik in Freyung ab

Spektakel auf einer Riesenbaustelle in Freyung: Die Abbrucharbeiten an der ehemaligen Gesa-Klinik gehen seit Samstag aus der Luft weiter. Ein Kran hat den Abbruchbagger am Haken.