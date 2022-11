Schwarzenbach: Suche nach abgestürztem Stratosphärenballon

Er müsste geplatzt und mit einem roten Fallschirm zu Boden gegangen sein: Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Stratosphärenballon, der laut letzten Sendesignalen bei Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof gelandet ist.

Finder des Ballons bitte bei der Polizei melden

An dem Fallschirm befindet sich laut Ermittler eine 30 mal 30 Zentimeter große orangefarbene Styroporbox mit Messtechnik, heißt es in der Mitteilung vom Sonntag weiter. Der weiße Forschungsballon war in Gießen (Hessen) gestartet. Finder des Ballons sollen sich bei der Polizeidienststelle Naila unter der Telefonnummer 09282/979040 melden.