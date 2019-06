04.06.2019, 12:30 Uhr

Schwarzenbach: Rollerfahrer von Auto erfasst und gestorben

Bei einem Unfall in Schwarzenbach an der Saale (Lkr. Hof) ist ein Rollerfahrer so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus gestorben ist. Laut Polizei wollte eine Frau mit ihrem Auto eine Bundesstraße überqueren und erfasste den 60-Jährigen.