Schwarzenbach: Comic-Experten aus aller Welt kommen zusammen

Im Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale befindet sich das Museum für Comic und Sprachkunst. Von Freitag bis Sonntag (8.-10.11.19) kommen in dem Museum Comic-Experten aus der ganzen Welt zusammen. Auf dem Programm steht eine internationale Tagung der Gesellschaft für Comic-Forschung.

Was bei der Übersetzung von Comics zu beachten ist

Im Mittelpunkt der Tagung steht die Frage, was bei der Übersetzung eines Comics in eine andere Sprache und ein anderes Land zu beachten ist.

Preis für junge Comic-Wissenschaftler

Während der Tagung wird zum ersten Mal auch der neu ins Leben gerufene Preis für die beste wissenschaftliche Arbeit eines Comic-Nachwuchsforschers verliehen. Der Preis geht an Dorothee Marx, eine Doktorandin der Universität Kiel, die sich mit der Visualisierung der unsichtbaren Erkrankung Mukoviszidose in einem Comic namens "Ghosts" beschäftigt hat.

Große Ehre für das Schwarzenbacher Comic-Museum

Die Tagung wurde drei Jahre lang vorbereitet. Normalerweise finden Fachtagungen für Comic.Forschung an Universitäten statt. Dass die Wissenschaftler nun in dem kleinen Museum in Schwarzenbach an der Saale zu Gast sind, verstehen die Veranstalter als Auszeichnung für das Comic-Museum.