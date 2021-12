Schwarzenbach am Wald ist Waldhauptstadt 2022

Im kommenden Jahr dreht sich in Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof alles um das Thema Nachhaltigkeit in der Waldbewirtschaftung. Der Grund: Wie die Stadt mitgeteilt hat, ist sie zur sogenannten PEFC-Waldhauptstadt 2022 gekürt worden. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes" und ist ein internationales Waldzertifizierungssystem.

Waldhauptstadt-Ortsschilder und Snapchat-Storys

Schwarzenbach am Wald habe die Jury mit kreativen Ideen überzeugt. So soll es künftig zum Beispiel Waldhauptstadt-Ortsschilder geben, eine große Feier des Titels sowie Baumpatenschaften für Bürgerinnen und Bürger. Der Jugend möchte die Stadt das Thema nachhaltige Waldbewirtschaftung via Snapchat näherbringen. In Schwarzenbach am Wald habe der Wald, begonnen schon beim Namen der Stadt, eine große Bedeutung, erklärt Bürgermeister Reiner Feulner (CSU/ÜHL).

Schwarzenbach am Wald: 1.000 Pflanzen für den Stadtwald

Das Gesamtbild der Stadt Schwarzenbach am Wald ist geprägt von nahezu 2.000 Hektar Wald in der Umgebung der Stadt, davon 100 Hektar PEFC-zertifizierter Stadtwald. Veranstaltungen wie die Frankenwaldtage haben über 10.000 Besucher nach Schwarzenbach gebracht, wie die Stadt mitteilt. Als Preis erhält die Stadt von PEFC Deutschland 1.000 Forstpflanzen zur Pflanzung im Stadtwald.

Zudem unterstützt PEFC Deutschland mit einem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro die Aktivitäten der Stadt Schwarzenbach am Wald, die zur Bekanntmachung des Titels und der Bedeutung nachhaltiger Waldbewirtschaftung dienen.