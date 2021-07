Schwarze Nüsse - der unterfränkische Trüffel

Mit den namensgebenden Trüffelpilzen haben die schwarzen Nüsse nur das Aussehen gemein, wenn sie hauchfein aufgeschnitten auf Käse oder Eis landen. Für diese ganz besondere Spezialität werden die Walnüsse nicht im Herbst, sondern genau um diese Zeit geerntet. Am vergangenen Freitag war es so weit. Walnussernte in den Streuobstwiesen bei Margetshöchheim: Andrea Leipeld steht an einem großen Walnussbaum und wirft die etwa mozartkugelgroßen grünen Kugeln in einen bereitgestellten Eimer. Dabei achtet sie darauf, dass die Nüsse keine Unregelmäßigkeiten oder schwarze Flecken aufweisen.

Richtige Erntezeit Ende Juni

Eigentlich werden die reifen Walnüsse im Herbst geerntet und dann genaugenommen nur ihre Samen gegessen. Aber genau jetzt ist die richtige Zeit für die Ernte der grünen Nüsse, sagt der studierte Gartenbauingenieur und Geschäftsführer der "Streuobstinitiative Main" Krischan Cords. Er riecht an einer Frucht, deren ätherisches Öl intensiv duftet. "Wenn man da reinbeißen würde, würde es den ganzen Mundraum verziehen, weil so viele Gerbstoffe drin sind. Durch die Verarbeitung werden diese Gerbstoffe aber entzogen und der Duft findet sich auch in den späteren schwarzen Nüssen", sagt Cords.

Nüsse dürfen noch nicht verholzen

Die Nüsse werden also geerntet, bevor sie ihre Schale gebildet haben, das ist der Trick bei den grünen oder später dann schwarzen Nüssen. Mehrere hundert Kilo haben Cords und seine Helfer am Freitag und Samstag geerntet. Durch die kühlen Temperaturen ist die Ernte eine Woche später dran also sonst. Aber auch jetzt ist das Zeitfenster eng, denn wenn die Nüsse anfangen zu verholzen, ist der Zeitpunkt der richtigen Ernte verpasst.