"Schwarze Mamba?": Pfaffenhofenerin findet Aal im Garten

Als Gaby Benker ein längliches schwarzes Tier auf ihrem Rasen findet, ist der Schock groß. Die Pfaffenhofenerin war morgens im Garten, um zu sehen, welche Schäden das Unwetter angerichtet hat. Nachdem sie noch ein paar Stangen Rhabarber geerntet hatte, entdeckte sie hinter sich plötzlich das schwarze, etwa einen halben Meter lange Tier in der Wiese.

"Ich bin so erschrocken und dachte, das sei eine Schlange", erzählt Benker. Den Rhabarber habe sie in Panik erstmal weggeworfen. Ihr erster Gedanke sei "Schwarze Mamba" gewesen und, dass jemand möglicherweise ein gefährliches Tier ausgesetzt habe.

Ist der Aal auf den Hügel gewandert?

Nachdem sich ihr Mann das schwarze Tier aber vorsichtig etwas näher angeschaut hatte, stellte das Ehepaar fest, dass es sich um einen Aal handelt. Für beide eine Überraschung. Immerhin wohnen sie etwas erhöht auf einem Hügel in Pfaffenhofen - und nicht an einem Fluss.

Wie der Aal in den Garten gekommen ist, ist nicht ganz klar. Laut Michael Schubert vom Institut für Fischerei in Starnberg können Aale durchaus über Land wandern, zum Beispiel über feuchte Wiesen, um dann wieder ins nächste Gewässer zu gelangen. Den Experten verwundert aber die Distanz. Dass der Aal gleich einen Kilometer an Land und dann auch noch bergauf zurücklegt, sei doch eher unwahrscheinlich.

Fischexperte: Verschiedene Theorien denkbar

Ganz ausschließen könne man es aber nicht - gerade vor dem Hintergrund des Starkregens in den Tagen zuvor. Zudem seien Aale sehr robust und zäh und können auch an der Luft atmen. Eine andere mögliche Theorie sei, so der Experte, dass ein Vogel den Aal erbeutet und ihn dann über dem Garten der Benkers verloren habe. Eventuell ist der Fisch auch einem Angler entwischt, der ihn mit nach Hause genommen hatte.

Auf Anraten des örtlichen Fischereivereins verfrachtete das Ehepaar das Tier vorsichtig in einen Eimer und radelte zur Ilm, um ihn dort in die Freiheit zu entlassen. In dem Fluss gibt es laut Fischereiverein noch einige Aale.

Gerettet, nicht verspeist

Freunde und Nachbarn hatten den Benkers noch gesagt, dass der Aal sicher gut schmecken würde. Das sei aber für sie nicht infrage gekommen, sagt Gaby Benker. Nach dem morgendlichen Schock sei ihr der Appetit vergangen. Im Garten werde sie in Zukunft außerdem vorsichtig sein und auch den Boden im Blick haben, falls sich wieder mal ein wanderlustiger Aal in ihren Garten verirrt.