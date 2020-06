19.06.2020, 08:26 Uhr

Schwarze Löcher statt Blütenpracht: Blumendiebstahl in Memmingen

In Memmingen haben Unbekannte in diesem Jahr rund tausend Pflanzen aus öffentlichen Anlagen gestohlen. Solche Diebstähle gab es auch in den Vorjahren. Doch die Zahl hat sich vervielfacht.